В древнем славянской языке миллион назывался "тьмой",тьма тем называлась "легионо?? ",легион легионов назывался "леондром ".Сколько нулей в числе "леондр "? (Ответ - одно число!)
Математика
В древнем славянской языке миллион назывался "тьмой",тьма тем называлась "легионо?? ",легион легионов назывался "леондром ".Сколько нулей в числе "леондр "? (Ответ - одно число!)
Ответ(ы):
Гость:
24 нуля в леондроме я думаю так
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