В древнем славянской языке миллион назывался "тьмой",тьма тем называлась "легионо?? ",легион легионов назывался "леондром ".Сколько нулей в числе "леондр "? (Ответ - одно число!)

Математика

В древнем славянской языке миллион назывался "тьмой",тьма тем называлась "легионо?? ",легион легионов назывался "леондром ".Сколько нулей в числе "леондр "? (Ответ - одно число!)

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