В древнерусском языке было слово тьло, и следы этого сохранились в современном ру??ском языке. Определите значение этого слова

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В древнерусском языке было слово тьло, и следы этого сохранились в современном ру??ском языке. Определите значение этого слова

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