В древнерусском языке было слово тьло, и следы этого сохранились в современном ру??ском языке. Определите значение этого слова

Русский язык
В древнерусском языке было слово тьло, и следы этого сохранились в современном ру??ском языке. Определите значение этого слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русском языке - это слово тело
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