В древнерусском языке было слово тьло, и следы этого сохранились в современном ру??ском языке. Определите значение этого слова
Русский язык
В древнерусском языке было слово тьло, и следы этого сохранились в современном ру??ском языке. Определите значение этого слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русском языке - это слово тело
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачю спомощю уравнений.Для покраски стен потребовалось 4одинаковых банки ??елил и ещё 3 кг зелёнон краски.Сколько килограмм белил юыло вкажд...
Математика
Математика
Сумма 2 чисел равна 96 а разность равна 18 Найдите эти числа сумма 2 чисел равна 87 А разность равна 19 Найдите эти числа сумма 2 чисел равна 500 а...