В два киоска привезли 70 одинаковых ящиков помидоров причём в 1 киоск привезли 240 кг а во вторых 320 кг Сколько помидоров в одном таком ящике ? В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй - 18 в первый ...
Математика
В два киоска привезли 70 одинаковых ящиков помидоров причём в 1 киоск привезли 240 кг а во вторых 320 кг Сколько помидоров в одном таком ящике ? В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй - 18 в первый киоск привезли на 42 кг больше сем во второй сколько килограммов привезли во второй киоск ? Найдите число , 45% которого произведения равны 645*705.
Ответ(ы):
Гость:
1)240+320=560(кг)-это 70 ящиков. 2)560/70=8(кг)-1 ящик.
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