Отметить галочкой разности, которые ты можешь вычислить пользуясь равенством 6+3=9,и запиши их значения 8-3= 7-1= 6-3= 9-3= 9-6= 8-5=

Математика
Отметить галочкой разности, которые ты можешь вычислить пользуясь равенством 6+3=9,и запиши их значения 8-3= 7-1= 6-3= 9-3= 9-6= 8-5=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9-3=6 9-6=3 вроде так разность это минус
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