Отметить галочкой разности, которые ты можешь вычислить пользуясь равенством 6+3=9,и запиши их значения 8-3= 7-1= 6-3= 9-3= 9-6= 8-5=

Математика

Отметить галочкой разности, которые ты можешь вычислить пользуясь равенством 6+3=9,и запиши их значения 8-3= 7-1= 6-3= 9-3= 9-6= 8-5=

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