В мае 1990 года средства массовой информации оповестили об экологической катастрофе, разразившейся на Белом море: на побережье Летнего берега Двинского залива( примерно в 60 км от устья Северной Двины, выше по течению которой р...

Биология

В мае 1990 года средства массовой информации оповестили об экологической катастрофе, разразившейся на Белом море: на побережье Летнего берега Двинского залива( примерно в 60 км от устья Северной Двины, выше по течению которой располагается Архангельск) в огромном количестве были обнаружены выброшенные на берег морские звезды. Среди них попадались погибшие крабы, моллюски и даже тюлени, но их число не превышало те значения, которые обычны для беломорского побережья. Для выяснения причин были созданы специальные комиссии, в состав которых входили ученые, чиновники разного ранга, военные, независимые эксперты. Были выдвинуты многочисленные предположения относительно природы массовой гибели животных. Сформулируйте гипотезы, которые могли бы объяснить причины возникновения данного явления.

Автор: Гость