Обратный словарь на -О. какао жабо сабо дерево слово дупло сверло письмо весло кресло число мыло крыло одеяло эскимо бревно кино сено пианино яйцо,кольцо,пальто,лицо,плечо,озерцо,ведро,зерно. Выпиши слова ...

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Обратный словарь на -О. какао жабо сабо дерево слово дупло сверло письмо весло кресло число мыло крыло одеяло эскимо бревно кино сено пианино яйцо,кольцо,пальто,лицо,плечо,озерцо,ведро,зерно. Выпиши слова в порядке:1.Неизменяемые имена существительных. 2.Существительные,имеющие только форму ед.ч. 3.Существительные имеющие форму и ед.ч и мн.ч.Рядом с каждым запиши форму мн.ч. В формах 3-ий группы поставь знак ударения.Подчеркни волнистой линией слова с неподвижным ударением.Какое ударение во всех остальных словах?Одной чертой подчеркни слова которых при образование формы мн.ч появляется разделительный ь.

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