Найди задачи и реши их. Маша взяла в библиотеке книгу,в которой было 100 страниц.В ??ервый день она прочитала 10 страниц,а во второй день на 3 страницы больше.

Математика

Найди задачи и реши их. Маша взяла в библиотеке книгу,в которой было 100 страниц.В ??ервый день она прочитала 10 страниц,а во второй день на 3 страницы больше.

Автор: Гость