Найди задачи и реши их. Маша взяла в библиотеке книгу,в которой было 100 страниц.В ??ервый день она прочитала 10 страниц,а во второй день на 3 страницы больше.
Математика
Найди задачи и реши их. Маша взяла в библиотеке книгу,в которой было 100 страниц.В ??ервый день она прочитала 10 страниц,а во второй день на 3 страницы больше.
Ответ(ы):
Гость:
Было-100ст 1д-10ст 2д-? на 3ст больше 10+3=13(ст) 100-13=87(ст)
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