Постройте график функции у=2х-4 проходит ли график через точку В(-45 -86)
Алгебра
Постройте график функции у=2х-4 проходит ли график через точку В(-45 -86)
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