Составьте два вопроса по французскому языку по теме спорт 6 класс
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Составьте два вопроса по французскому языку по теме спорт 6 класс
Ответ(ы):
Гость:
tu aimes le sport? tu as gagné une course cette année?
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