Бутылка наполненная водой,полностью погружена в сосуд с водой.Погрузится ли полн??стью бутылка,наполненная ртутью,в сосуд с ртутью?

Физика

Бутылка наполненная водой,полностью погружена в сосуд с водой.Погрузится ли полн??стью бутылка,наполненная ртутью,в сосуд с ртутью?

Автор: Гость