Составьте уравнения реакций Ca3(PO4)2=P=P2O5=H3PO4=Na3PO4=Ag3PO4 P2O5=Mg(PO4)2 H3PO4=Zn3(PO4)2
Химия
Составьте уравнения реакций Ca3(PO4)2=P=P2O5=H3PO4=Na3PO4=Ag3PO4 P2O5=Mg(PO4)2 H3PO4=Zn3(PO4)2
Ответ(ы):
Гость:
Ca3(PO4)2+3SiO2+5C=3CaSoO3+2P+5CO 4P+5O2=2P2O5 P2O5+3H2O=2H3PO4 2H3PO4+6NaOH=2Na3PO4+3H2O Na3PO4+3AgNO3=Ag3PO4+3NaNO3 P2O5+3MgO=Mg3(PO4)2 2H3PO4+3Zn(OH)2=Zn3(PO4)2+6H2O
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