Сочинение на тему "образ кавказской девочки в рассказе Л. Н. Толстова Кавказский п??енник"

Литература
Сочинение на тему "образ кавказской девочки в рассказе Л. Н. Толстова Кавказский п??енник"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Девочку звали Дина. Девочка лет 10-11. Её характер очень отзывчивый, добрый, весёлый. Она была очень заботливая и общительная так как навещала пленников каждый день и носила им еду. По описанию девочка с тёмными волосами и со смуглой кожей. ходила она в сарафанчике. А причёска два хвостика. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две шайбы столкнувшись заскользили в противоположных напрвлениях. скорость одно?? шайбы 15 м/с, другой 18м/с. какое расстояние будет между ними чер...
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные предлоги и приставки. Комар______ летел_____ комнату. Учитель_____ ??исал ответ ____ доске Корабль_____плыл____пристани ра...
Ответить
История
Первый правитель на Руси
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова "выезжают"
Ответить
Другие предметы
Вставь пропущенные слова. Воздух-это ___________ ___________. Больше всего в воздухе молекул ______________ и ____________________. При дыхание чел...
Ответить