Сочинение на тему "образ кавказской девочки в рассказе Л. Н. Толстова Кавказский п??енник"
Литература
Сочинение на тему "образ кавказской девочки в рассказе Л. Н. Толстова Кавказский п??енник"
Ответ(ы):
Гость:
Девочку звали Дина. Девочка лет 10-11. Её характер очень отзывчивый, добрый, весёлый. Она была очень заботливая и общительная так как навещала пленников каждый день и носила им еду. По описанию девочка с тёмными волосами и со смуглой кожей. ходила она в сарафанчике. А причёска два хвостика.
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