Сочинение на тему "образ кавказской девочки в рассказе Л. Н. Толстова Кавказский п??енник"

Гость: Гость:

Девочку звали Дина. Девочка лет 10-11. Её характер очень отзывчивый, добрый, весёлый. Она была очень заботливая и общительная так как навещала пленников каждый день и носила им еду. По описанию девочка с тёмными волосами и со смуглой кожей. ходила она в сарафанчике. А причёска два хвостика.