Вставь пропущенные слова. Воздух-это ___________ ___________. Больше всего в воздухе молекул ______________ и ____________________. При дыхание человек поглощает ______________, а выделяет ________________ __________________.
Другие предметы
Вставь пропущенные слова. Воздух-это ___________ ___________. Больше всего в воздухе молекул ______________ и ____________________. При дыхание человек поглощает ______________, а выделяет ________________ __________________.
Ответ(ы):
Гость:
Воздух- это газообразное вещество. Больше все в воздухе молекул воздуха и кислорода. При дыхании человек поглащает кислород, а выделяет углекислый газ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
X^2=31 -x^2+36=0 Корень 14 -x=13 Сравните корень 7-1 деление корень 7 +1и 2корень2 деление к??рень 2 +1
Математика
На стоянке 47 всех находящих ся там машин были Жигули . Сколько всего машин на стоя??ке , если жигулей было 28
Математика
В зале 89 стульев.Сначала из зала вынесли 2 стула,потом 1.На сколько меньше стульев вынесли, чем их осталось
Русский язык