За 8м ткани за 8 метров ткани заплатили 1000 рублей сколько метров такой ткани можно ??упить на 750 рублей

Математика

За 8м ткани за 8 метров ткани заплатили 1000 рублей сколько метров такой ткани можно ??упить на 750 рублей

Автор: Гость