За 8м ткани за 8 метров ткани заплатили 1000 рублей сколько метров такой ткани можно ??упить на 750 рублей
Математика
За 8м ткани за 8 метров ткани заплатили 1000 рублей сколько метров такой ткани можно ??упить на 750 рублей
Ответ(ы):
Гость:
Получается 6 метров ткани. 1000 : 8 = 125 рублей за метер 750:125=6
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