Вычисли и запиши ответ . На складе хранилось 10 упаковок с яблочным соком и 7 упаков??к с апельсиновым.В каждой упаковке было 24 пакетика сока. Сколько всего пакетиков сока в этих упаковках?
Математика
Вычисли и запиши ответ . На складе хранилось 10 упаковок с яблочным соком и 7 упаков??к с апельсиновым.В каждой упаковке было 24 пакетика сока. Сколько всего пакетиков сока в этих упаковках?
Ответ(ы):
Гость:
10+7=17 упаковок 17×24=408 пакетов. :)
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