Вычисли и запиши ответ . На складе хранилось 10 упаковок с яблочным соком и 7 упаков??к с апельсиновым.В каждой упаковке было 24 пакетика сока. Сколько всего пакетиков сока в этих упаковках?

Математика

Вычисли и запиши ответ . На складе хранилось 10 упаковок с яблочным соком и 7 упаков??к с апельсиновым.В каждой упаковке было 24 пакетика сока. Сколько всего пакетиков сока в этих упаковках?

Автор: Гость