Сочинение на тему "шипящий детектив"

Гость: Гость:

Однажды ночью я стоял на улице вдруг что-то зашипело я убежал но звук стал сильнее. В скором времени я начал выяснять что это за звуки. Прошло 2 недели я искал вывод но так и не нашёл. В один день мы пришли туда с другом а друг увидел что это сломаное радио и я перестал бояться.