Сочинение на тему "шипящий детектив"
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Сочинение на тему "шипящий детектив"
Ответ(ы):
Гость:
Однажды ночью я стоял на улице вдруг что-то зашипело я убежал но звук стал сильнее. В скором времени я начал выяснять что это за звуки. Прошло 2 недели я искал вывод но так и не нашёл. В один день мы пришли туда с другом а друг увидел что это сломаное радио и я перестал бояться.
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