Номер 4 за это 20 пунктов
Биология
Номер 4 за это 20 пунктов
Ответ(ы):
Гость:
если величина клубня завистт только от условий произрастания - то ничего не произойдет, новые клубни будут разных размеров. Здесь имеет место модификационная изменчиватьесли же величина клубня закрепиться генетически - то будут преимущественно мелкие, и скаждым разом все мельче. это генотипическая изменчивость
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