В трех палатках разместились 24 туриста. в первой. палатке 9 туристов, во второй сто??ько же. сколько туристов. в третьей. палатке?
Математика
В трех палатках разместились 24 туриста. в первой. палатке 9 туристов, во второй сто??ько же. сколько туристов. в третьей. палатке?
Ответ(ы):
Гость:
В третьей 24-9-9=6 туристов.
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