В трех палатках разместились 24 туриста. в первой. палатке 9 туристов, во второй сто??ько же. сколько туристов. в третьей. палатке?

Математика

В трех палатках разместились 24 туриста. в первой. палатке 9 туристов, во второй сто??ько же. сколько туристов. в третьей. палатке?

Автор: Гость