Тема на которую решать: разложение на множители. Решите уравнение: (2x-1)(3x-1)(4x-1)=0
Алгебра
Тема на которую решать: разложение на множители. Решите уравнение: (2x-1)(3x-1)(4x-1)=0
Ответ(ы):
Гость:
2х-1=0 или 3х-1=0 или 4х-1=0 2х=1. 3х=1. 4х=1 х1=0,5. х2=1/3. х3=0,25 Ответ: 0,5; 1/3; 0,25. По-моему так.
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