Проверьте на ошибки и расставьте текст по обзацам пожалуйста. Городничий — один из главных персонажей комедии «Ревизор». Он начинает действие в пьесе своим сообщением о приезде ревизора. С первых страниц становится ясно, что ...

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Проверьте на ошибки и расставьте текст по обзацам пожалуйста. Городничий — один из главных персонажей комедии «Ревизор». Он начинает действие в пьесе своим сообщением о приезде ревизора. С первых страниц становится ясно, что он, несмотря на внешнюю солидность, совершенно не таков, каким хочет быть и казаться.По мере развития сюжета, образ городничего раскрывается более четко.Он осмотрителен,даже перед тем, как навестить Хлестакова в трактире, он наводит о нем справки у трактирщика.А осторожность вообще у него в крови, даже делая замечания другим, он смягчает свои слова. Делает он это, конечно же, не от доброты душевной, а по инстинктивному желанию не наживать себе врагов. Уважения к окружающим, он также не испытывает.Особенно это заметно по отношению к жене и дочери: «Полно вам право, трещотки какие!», купцам.Вообще городничий достаточно груб, в его речи постоянно попадаются грубые словечки и фразы. Обществу еще повезло, что городничий от природы наделен весьма скромными способностями, которые не позволили ему продвинуться по службе выше городничего. В конце пьесы его ждет такой удар,ведь произвел Хлестакова в ревизоры он сам. В ходе развязки проявляется еще одно его качество – стремление свалить свою вину на кого-то другого. Правда, от финального удара в виде приезда настоящего ревизора, это его не спасает.

Автор: Гость