Срочно помогите !!!!!!!!!!!!!!! 25 баллов даю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! почему он так называется путь из варяг в греки

История
Срочно помогите !!!!!!!!!!!!!!! 25 баллов даю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! почему он так называется путь из варяг в греки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что он проходит из варяжской земли в Византию 
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