Как решать пример по етапно чтобы в ответе получилось 13 ПРИМЕР (-11+(-5)-(-6)+3)-(8-6+2×(-6×2+1))=?
Математика
Как решать пример по етапно чтобы в ответе получилось 13 ПРИМЕР (-11+(-5)-(-6)+3)-(8-6+2×(-6×2+1))=?
Ответ(ы):
Гость:
Так и решай:/ что сложного то? накрайняк почитай в учебнике
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