X^2=31 -x^2+36=0 Корень 14 -x=13 Сравните корень 7-1 деление корень 7 +1и 2корень2 деление к??рень 2 +1

Алгебра
X^2=31 -x^2+36=0 Корень 14 -x=13 Сравните корень 7-1 деление корень 7 +1и 2корень2 деление к??рень 2 +1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
x-6=0                     x+6=0 x=6                        x=-6 или Первый>1 Второй, приближенно равен<1 Значит первое выражение больше.
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