Сделайте вывод о приспособленности рыб к жизни в воде
Биология
Сделайте вывод о приспособленности рыб к жизни в воде
Ответ(ы):
Гость:
Ну во-первых хладнокровие Во-вторых добавления в ходе эволюции новых органов, таких как плавательный пузырь Форма тела обтекаемая, эхолокация у многих.
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