Сделайте фонетический разбор слова "Манила"

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Сделайте фонетический разбор слова "Манила"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Манила - [ м а н и л а ] [м] - согл., непарн., мяг.. [а] - глас., неударн.. [н] - согл.,тверд., непарн.. [и] - глас ., ударн., не [л] - согл., неудар., непарн..тверд.. [а] - глас ., неудар., непарн.. ________________________ 6 зв.,6 б. отметь "Лучший ответ" и " Спасибо " если не трудно
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