На стоянке 47 всех находящих ся там машин были Жигули . Сколько всего машин на стоя??ке , если жигулей было 28

Математика

На стоянке 47 всех находящих ся там машин были Жигули . Сколько всего машин на стоя??ке , если жигулей было 28

Автор: Гость