На стоянке 47 всех находящих ся там машин были Жигули . Сколько всего машин на стоя??ке , если жигулей было 28

Математика
На стоянке 47 всех находящих ся там машин были Жигули . Сколько всего машин на стоя??ке , если жигулей было 28
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Примим за х-число всех машин.и получим 4/7х=28 4х=196 х=49 Ответ-всего 49 машин
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