Две шайбы столкнувшись заскользили в противоположных напрвлениях. скорость одно?? шайбы 15 м/с, другой 18м/с. какое расстояние будет между ними через 13 секунд?

Математика
Две шайбы столкнувшись заскользили в противоположных напрвлениях. скорость одно?? шайбы 15 м/с, другой 18м/с. какое расстояние будет между ними через 13 секунд?
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Гость:
13* (15+18)=429 (м) Ответ: 429 метров
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