Две шайбы столкнувшись заскользили в противоположных напрвлениях. скорость одно?? шайбы 15 м/с, другой 18м/с. какое расстояние будет между ними через 13 секунд?

Математика

Две шайбы столкнувшись заскользили в противоположных напрвлениях. скорость одно?? шайбы 15 м/с, другой 18м/с. какое расстояние будет между ними через 13 секунд?

Автор: Гость