Помогите с загадкой пожалуйсто: Я фигурка небольшая.Точка по домной большая .Коль спросить что соберётесь -без меня не обойдётесь
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Помогите с загадкой пожалуйсто: Я фигурка небольшая.Точка по домной большая .Коль спросить что соберётесь -без меня не обойдётесь
Ответ(ы):
Гость:
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