Помогите с загадкой пожалуйсто: Я фигурка небольшая.Точка по домной большая .Коль спросить что соберётесь -без меня не обойдётесь

Русский язык

Помогите с загадкой пожалуйсто: Я фигурка небольшая.Точка по домной большая .Коль спросить что соберётесь -без меня не обойдётесь

Автор: Гость