Помогите с загадкой пожалуйсто: Я фигурка небольшая.Точка по домной большая .Коль спросить что соберётесь -без меня не обойдётесь

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Помогите с загадкой пожалуйсто: Я фигурка небольшая.Точка по домной большая .Коль спросить что соберётесь -без меня не обойдётесь
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Гость:
Знак вопроса - "?". Например: ты пойдешь гулять?
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