Помогите пожалуйста с казахским, 5 вопросов к тексту)Побыстреееееее
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с казахским, 5 вопросов к тексту)Побыстреееееее
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