Помогите пожалуйста ! Запишите все неправильные дроби с числителем 11.
Математика
Помогите пожалуйста ! Запишите все неправильные дроби с числителем 11.
Ответ(ы):
Гость:
11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 ... не больше одинадцати
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