Скільки градусів становлять: 1) 5 цілих 18 десятих величини прямого кута; 2) 4 цілих 36 ??есятих величини розгорнутого кута?
Математика
Скільки градусів становлять: 1) 5 цілих 18 десятих величини прямого кута; 2) 4 цілих 36 ??есятих величини розгорнутого кута?
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