Помогите составить по два предложения с этими слова наконец, в верх в дали на встр??чу чтобы одно предл. было слитно, а другое раздельно срочно!!!!

Русский язык
Помогите составить по два предложения с этими слова наконец, в верх в дали на встр??чу чтобы одно предл. было слитно, а другое раздельно срочно!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Вверху на небе горит солнце
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