Помогите составить по два предложения с этими слова наконец, в верх в дали на встр??чу чтобы одно предл. было слитно, а другое раздельно срочно!!!!

Русский язык

Помогите составить по два предложения с этими слова наконец, в верх в дали на встр??чу чтобы одно предл. было слитно, а другое раздельно срочно!!!!

Автор: Гость