Напиши сочинение о своем друге какой он твой друг

Гость: Гость:

Я хочу рассказать о моем друге Сергее. Ему девять лет. Он обычный мальчик, как и все. Примечательные у него только глаза. Они большие, круглые, широко открытые, серого цвета. Когда я смотрю на Сергея, мне кажется, что он удивлен всем, что видит, поэтому хочет все понять и узнать. Сергей занимается плаванием, он два раза в неделю ходит в бассейн. В свободное время мы любим с другом поиграть в футбол или хоккей, поиграть в компьютерные игры, обменяться мнениями об интересном фильме. Мы дорожим нашей дружбой.