Напиши сочинение о своем друге какой он твой друг

Литература
Напиши сочинение о своем друге какой он твой друг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу рассказать о моем друге Сергее. Ему девять лет. Он обычный мальчик, как и все. Примечательные у него только глаза. Они большие, круглые, широко открытые, серого цвета. Когда я смотрю на Сергея, мне кажется, что он удивлен всем, что видит, поэтому хочет все понять и узнать. Сергей занимается плаванием, он два раза в неделю ходит в бассейн. В свободное время мы любим с другом поиграть в футбол или хоккей, поиграть в компьютерные игры, обменяться мнениями об интересном фильме. Мы дорожим нашей дружбой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие есть заповедники в Нижегородской области?
Ответить
Русский язык
ВЕТРЫ,ВЕТРЕННЫЙ,ВЕТРОМ являются ли однокоренными к слову ВЕТЕР
Ответить
Математика
Найди задачи и реши их. Маша взяла в библиотеке книгу,в которой было 100 страниц.В ??ервый день она прочитала 10 страниц,а во второй день на 3 с...
Ответить
Химия
Получить из углерода глицерин
Ответить
Русский язык
Однокоренные слова к словам: вторник, среда, четверг, пятница. немение 2-3 слов
Ответить