ВЕТРЫ,ВЕТРЕННЫЙ,ВЕТРОМ являются ли однокоренными к слову ВЕТЕР
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ВЕТРЫ,ВЕТРЕННЫЙ,ВЕТРОМ являются ли однокоренными к слову ВЕТЕР
Ответ(ы):
Гость:
Ветры и ветреный будут являться однокоренными, а ветром нет, так как это просто другая форма слова, слова ветры.
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