В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные ??лементы треугольника.
Геометрия
В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные ??лементы треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Из теоремы знаем, что сумма углов в треугольника равна 180°. Возьмём ∠С за х, тогда имеем уравнение: 32 + 70 + х = 180 102 + х =180 х = 180 - 102 х = 78 ° этому и равен угол С.
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