Обозначь цифрами действия,которые могут выполнять эти клювы
Биология
Обозначь цифрами действия,которые могут выполнять эти клювы
Ответ(ы):
Гость:
1.Дятел 2.утка 3. козодой 4. орлан 5. колибри 6. пеликан 7. дубонос 8. цапля 2 и 9 .бекас (и рачков, и поиск червей)
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