Указать падеж прилагательных и вставить окончания . До полярного сияния, вопреки ??опутному ветру, на серое небо, под зеленым одеялом, о желтом попугае , за поспешным решением, несмотря на почтительное обращение, для правого де...

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Указать падеж прилагательных и вставить окончания . До полярного сияния, вопреки ??опутному ветру, на серое небо, под зеленым одеялом, о желтом попугае , за поспешным решением, несмотря на почтительное обращение, для правого дела, последовать практичному совету, на превосходн.. мыло, с преданной собакой, о презрительном взгляде, перед прерывист.. ветром, в осенн... утро.

Автор: Гость