Указать падеж прилагательных и вставить окончания . До полярного сияния, вопреки ??опутному ветру, на серое небо, под зеленым одеялом, о желтом попугае , за поспешным решением, несмотря на почтительное обращение, для правого де...
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Указать падеж прилагательных и вставить окончания . До полярного сияния, вопреки ??опутному ветру, на серое небо, под зеленым одеялом, о желтом попугае , за поспешным решением, несмотря на почтительное обращение, для правого дела, последовать практичному совету, на превосходн.. мыло, с преданной собакой, о презрительном взгляде, перед прерывист.. ветром, в осенн... утро.
Ответ(ы):
Гость:
1) д. п. 2) д.п. 3)в.п. 4)т.п. 5) п.п. 6)т.п. 7) в.п. 8)р.п. 9) д.п. 10) окончание ОЕ в.п. 11)т.п. 12) п.п. 13) окончание ЫМ т.п. 14) окончание ЕЕ в.п.
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