РЕШИТЕ СРОЧНО НОМЕР 195 ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ЛИСТОЧКЕ ЧТОБ БЫЛО ПОНЯТНО С ЧЕРТЕЖОМ С ДАНОМ И С РЕШЕНИЕМ

Геометрия

РЕШИТЕ СРОЧНО НОМЕР 195 ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ЛИСТОЧКЕ ЧТОБ БЫЛО ПОНЯТНО С ЧЕРТЕЖОМ С ДАНОМ И С РЕШЕНИЕМ

Автор: Гость