РЕШИТЕ СРОЧНО НОМЕР 195 ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ЛИСТОЧКЕ ЧТОБ БЫЛО ПОНЯТНО С ЧЕРТЕЖОМ С ДАНОМ И С РЕШЕНИЕМ

Геометрия
РЕШИТЕ СРОЧНО НОМЕР 195 ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ЛИСТОЧКЕ ЧТОБ БЫЛО ПОНЯТНО С ЧЕРТЕЖОМ С ДАНОМ И С РЕШЕНИЕМ
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