Помогите решить уравнение 10-2(3х+5)=4(х-2)
Математика
Помогите решить уравнение 10-2(3х+5)=4(х-2)
Ответ(ы):
Гость:
10-6x-10=4x-8 -6x-4x=-8 -10x=-8 x=-8/-10 x=0,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
В мае 1990 года средства массовой информации оповестили об экологической катастрофе, разразившейся на Белом море: на побережье Летнего берега Двинс...
Геометрия
В треугольнике АВС b=0,3 , угол А = 32 градуса , угол В =70 градусов. Найдите неизвестные ??лементы треугольника.