Помогите решить уравнение 10-2(3х+5)=4(х-2)

Математика
Помогите решить уравнение 10-2(3х+5)=4(х-2)
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Гость:
10-6x-10=4x-8 -6x-4x=-8 -10x=-8 x=-8/-10 x=0,8
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