В двух ящиках лежат помидоры.Во втором ящике в 3 раза больше помидоров,чем в первом.Сколько помидоров в обоих ящиках,если в первом ящике 12 кг.
Математика
В двух ящиках лежат помидоры.Во втором ящике в 3 раза больше помидоров,чем в первом.Сколько помидоров в обоих ящиках,если в первом ящике 12 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 * 3 = 36 кг - в 1 ящике. 2) 36 + 12 = 48 кг - в обоих Ответ: 48 кг в обоих ящиках.
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