В двух ящиках лежат помидоры.Во втором ящике в 3 раза больше помидоров,чем в первом.Сколько помидоров в обоих ящиках,если в первом ящике 12 кг.

Математика

В двух ящиках лежат помидоры.Во втором ящике в 3 раза больше помидоров,чем в первом.Сколько помидоров в обоих ящиках,если в первом ящике 12 кг.

Автор: Гость