В двух коробках 48 кг. слив ,причем в одной из них в 5 раз больше слив ,чем в другой. сколько слив в каждой коробке ?

Математика

В двух коробках 48 кг. слив ,причем в одной из них в 5 раз больше слив ,чем в другой. сколько слив в каждой коробке ?

Автор: Гость