В двух коробках 48 кг. слив ,причем в одной из них в 5 раз больше слив ,чем в другой. сколько слив в каждой коробке ?
Математика
В двух коробках 48 кг. слив ,причем в одной из них в 5 раз больше слив ,чем в другой. сколько слив в каждой коробке ?
Ответ(ы):
Гость:
1-х 2-5х Общее-48 х+5х=48 6х=48 х=48:6 х=8-1 коробка 8*5=40-2 коробка Проверяем: 40+8=48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста) Переведите текст на русский язык (написан на казахском) Вот он: БҰл жiгiттiң iсi маған қатты Ұнады. Ол - менiң сүйiктi кейiпке...
Математика
Как изменится значение разности 68,5 - 11,09, если уменьшаемое увеличить на 0,96,а вычитаемое - на 8,73?
Русский язык
Математика
Найди делимся, если делитель равен 50, значение частного 186, а остаток 21. а) 54300, в) 564, ??) 5432, д) 5431, е) 54321