В двух корзинах было 24 яблока. Когда из одной корзины переложили в другую 4 яблока, то в обеих корзинах стало яблок поровну. Сколько было сначало в каждой корзине?
Математика
В двух корзинах было 24 яблока. Когда из одной корзины переложили в другую 4 яблока, то в обеих корзинах стало яблок поровну. Сколько было сначало в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 было 16 во 2 было 8
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