В двух корзинах было 24 яблока. Когда из одной корзины переложили в другую 4 яблока, то в обеих корзинах стало яблок поровну. Сколько было сначало в каждой корзине?

Математика

В двух корзинах было 24 яблока. Когда из одной корзины переложили в другую 4 яблока, то в обеих корзинах стало яблок поровну. Сколько было сначало в каждой корзине?

Автор: Гость