Запиши выражения и найди их значения меньше произведения чисел 6789 и 1 и 10540 А равня??тся 2

Математика
Запиши выражения и найди их значения меньше произведения чисел 6789 и 1 и 10540 А равня??тся 2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+9х8=98 800:40-15=5 (14+6)х(14-6)=160 (12х4):(12-4)=6
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