Сочинение Я попал в эпоху Виктории

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С каждым веком наша культура прогрессирует,так же меняется мировоззрение людей,мировосприятие. Безусловно,очень интересно наблюдать за тем,как изменяется наш мир. Вот например,в средние века,человечество рассматривало себя как часть мирового порядка,установленного Богом.Человек возвышал себя,что последовало следующим этапом развития видения людей.Этот этап назывался Эпохой Возрождения.Но этому предшестовало немало жертв. Ведь,говоря о Средневековье,в голове всплывают мысли о беспорядках,отсталой культуре и бесправии. Многие словари первые века этого периода и вовсе называют тёмными.Так в чём же причина такого отношения к Средним Векам? Средневековая культура, как принято говорить, возникла на обломках античной культуры. Римская империя, сумевшая объединить множество мелких народов почти всей Европы, к V в. н. э. была раздираема внутренними распрями. Бесконечные нападения варваров (от лат. barba -- борода) в конце концов, погубили эту мощную империю. Именно с V в. начинается история средневековой культуры и заканчивается эпоха античной культуры. Иногда начало средневековой культуры считают с Рождества Христова, потому, что именно оно стало формировать не только новое мировоззрение и новое отношение к миру, но и новые социальные формации: стали рождаться новые формы культуры, возникло новое отношение к человеку.А сколько было уничтожено Великих учёных лишь из-за того,что они опровергали неверные знания о мире. Но как же не вспомнить о великих рыцарских замках,и громадах готических соборов?Как бы там ни было, человек Средневековья чувствовал красоту, а значит был и светлый луч в эти тёмные века.