В двух вагонах было 9358 килограммов груза. На одной из станций в первый вагон погру??или ещё 300 килограммов, а из второго выгрузили 500 килограммов. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?
Математика
В двух вагонах было 9358 килограммов груза. На одной из станций в первый вагон погру??или ещё 300 килограммов, а из второго выгрузили 500 килограммов. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?
Ответ(ы) на вопрос:
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9358+300-500=9158 ответ:9158
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Математика