В двух вагонах было 9358 килограммов груза. На одной из станций в первый вагон погру??или ещё 300 килограммов, а из второго выгрузили 500 килограммов. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?

Математика

В двух вагонах было 9358 килограммов груза. На одной из станций в первый вагон погру??или ещё 300 килограммов, а из второго выгрузили 500 килограммов. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?

Автор: Гость