В елочной гирлянде 7 желтых лампочек,красных-на 5 больше,а синих-на 4 меньше,чем кра??ных.сколько синих лампочек?
Математика
В елочной гирлянде 7 желтых лампочек,красных-на 5 больше,а синих-на 4 меньше,чем кра??ных.сколько синих лампочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что у нас 7 желтых лампочек, красных на 5 больше (7+5=12), а синих на 4 меньше чем красных (12-4=8)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
На синем небе робко выступают первые звездочки. Пустыня это желтое и голубое. Голубое вверху небо. Желтое вокруг впереди позади справа и слева. Кто...