В елочной гирлянде 7 желтых лампочек,красных-на 5 больше,а синих-на 4 меньше,чем кра??ных.сколько синих лампочек?

Математика
В елочной гирлянде 7 желтых лампочек,красных-на 5 больше,а синих-на 4 меньше,чем кра??ных.сколько синих лампочек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что у нас 7 желтых лампочек, красных на 5 больше (7+5=12), а синих на 4 меньше чем красных (12-4=8)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Назва державы на ьеретории якои розселялися словьяни пид час Балканьских воен
Ответить
Математика
За это можно получить 100 баллов
Ответить
Русский язык
ВСЕ корни с чередованием гласных (именно корни например: гар-гор)
Ответить
Русский язык
На синем небе робко выступают первые звездочки. Пустыня это желтое и голубое. Голубое вверху небо. Желтое вокруг впереди позади справа и слева. Кто...
Ответить
Математика
960120/8 70209/9 56630/7 453520/5 В столбик! С остатком Помогите !!!!! даю 25 баллов
Ответить