В этом петербургском монастыре в 19 веке были построены здания в характере русского узорчатого зодчества 18 века

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В этом петербургском монастыре в 19 веке были построены здания в характере русского узорчатого зодчества 18 века
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Гость:
Ответ А)Троице-Сергиева пустынь
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