В этом предложении подчеркни слово в котором все согласные звуки мягкие(У елки иг??али и шумели дети)
Русский язык
В этом предложении подчеркни слово в котором все согласные звуки мягкие(У елки иг??али и шумели дети)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово дети !! друг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the sentences with the words in the box. CANDLES,COSTUMES ,EVIL GRAVEYARD, SPIRIT, SUPERNATURAL, THEREME. The church is next to a ____...
Русский язык
Помогите пожалуйста. Нужно 5 предложений состоящих из слов (ТОЛЬКО ИЗ СЛОВ) с приставками ПРЕ и ПРИ.
Русский язык