Отличие гласных,согласных и сонорных звуков друг от друга...коротко и понятно нужно...

Русский язык
Отличие гласных,согласных и сонорных звуков друг от друга...коротко и понятно нужно...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные тянутся,как я говорю без препятствий,а согласные с препятствием! Сонорные)-я честно говоря сама не знаю что это такое,но знаю слово "ЛиМоНаРиЙ"все согласные в этом слове(а точнее:л,м,н,р,й)-сонорные.Это все сонорные кроме этих☝️больше нет
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