Отличие гласных,согласных и сонорных звуков друг от друга...коротко и понятно нужно...

Гость: Гость:

Гласные тянутся,как я говорю без препятствий,а согласные с препятствием! Сонорные)-я честно говоря сама не знаю что это такое,но знаю слово "ЛиМоНаРиЙ"все согласные в этом слове(а точнее:л,м,н,р,й)-сонорные.Это все сонорные кроме этих☝️больше нет