Реши уравнение х+(25+33)=71

Математика
Реши уравнение х+(25+33)=71
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=71-(25+33)71-58=13x=13

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